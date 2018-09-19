04:00 19.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Чиновника Одесской таможни попался на взятке

Сотрудники Службы безопасности Украины во вторник, 18 сентября, задержали руководителя одного из управлений Одесской таможни Государственной фискальной служб.

Чиновника Одесской таможни попался на взятке

Чиновника попался на взятке. Как сообщает пресс-служба СБУ, задержанный организовал схему получения взяток от предпринимателей за беспрепятственную выдачу разрешительных документов для внешнеэкономических операций.

При этом свои "услуги" мужчина оценивал в две тысячи долларов и выше.

Оперативники спецслужбы задокументировали очередной факт вымогательства и задержали взяточник во время получения трех тысяч долларов.

В настоящее время решается вопрос относительно объявления фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львове сотрудники Службы безопасности Украины задержали подполковника полиции. Офицер попался на взятке в 600 долларов. Как сообщает пресс-служба СБУ, накануне было установлено, что за эту сумму обещал удалить из базы данных персонально-справочного учета сведений о судимости местного жителя. В рамках уголовного производства, открытого согласно Уголовному кодексу Украины, оперативники спецслужбы задержали злоумышленника рядом с местом работы во время получения неправомерной выгоды.


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