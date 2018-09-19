Чиновника Одесской таможни попался на взятке

Чиновника попался на взятке. Как сообщает пресс-служба СБУ, задержанный организовал схему получения взяток от предпринимателей за беспрепятственную выдачу разрешительных документов для внешнеэкономических операций.

При этом свои "услуги" мужчина оценивал в две тысячи долларов и выше.

Оперативники спецслужбы задокументировали очередной факт вымогательства и задержали взяточник во время получения трех тысяч долларов.

В настоящее время решается вопрос относительно объявления фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львове сотрудники Службы безопасности Украины задержали подполковника полиции. Офицер попался на взятке в 600 долларов. Как сообщает пресс-служба СБУ, накануне было установлено, что за эту сумму обещал удалить из базы данных персонально-справочного учета сведений о судимости местного жителя. В рамках уголовного производства, открытого согласно Уголовному кодексу Украины, оперативники спецслужбы задержали злоумышленника рядом с местом работы во время получения неправомерной выгоды.