В Украине во вторник туман и ветер

Сегодня украинцы смогут насладиться солнцем и небольшим потеплением. При этом синоптики обещают туманы и западный ветер, 3-8 метров на секунду.

То есть по всей стране будет сухо, ясно и солнечно.

В Киеве сегодня с самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 9-11 градусов тепла. Днем потеплеет до 22-24 градусов.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит 6-12 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 21-28 градусов.

На севере страны во вторник осадков также не ожидается. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 19-25 градусов.

В центре Украины сегодня также сухо и тепло. Ночью столбики термометров покажут от 6 до 11 теплых градусов. Днем потеплеет до 20-26 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 4-11 градусов тепла. Днем будет от 19 до 25 градусов.

На юге Украины во вторник тепло и сухо. Температура воздуха ночью не опустится ниже 9-15 градусов тепла, в Запорожской области 7-12 градусов. Днем воздух прогреется до 20-26 градусов.

В Крыму сегодня также буде сухая и теплая погода. Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 20-25 градусов.

Народный прогноз: 18 сентября почитается память преподобного Афанасия Брестского. Погоду в этот день наши предки определяли по рябине: если в лесу её много - осень будет дождливая, а мало - сухая. Если листья на рябине пожелтели рано, осень будет ранняя и ранняя холодная зима.