В Германии запустили первый в мире поезд на водородном топливе

Сегодня поезд на водородных топливных элементах Coradia iLint совершил первый регулярный рейс Куксхафен - Букстехуде. Он будет курсировать между четырьмя немецкими городами федеральной земли Нижняя Саксония - Куксхафеном, Бремерхафеном, Бремерферде и Букстехуде.

Как сообщает ВВС, перед запуском Coradia iLint выполнил тестовый рейс в Бремерферде. При этом за ходом первой поездки лично наблюдали министр экономики и транспорта Нижней Саксонии Бернд Альтхусман, а также глава компании Alstom Анри Пупар-Лафарг.

Поезд был спроектирован и собран в немецком городе Зальцгиттер французской компанией Alstom.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине поезд "четырех столиц" (Киев-Минск-Вильнюс-Рига) запустят с 28 сентября 2018 года.