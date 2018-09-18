"Укрзализныця" закроет некоторые пригородные электрички

В пресс-службе ведомства отметили, что такие поезда стоит убрать из состава, а на замену им по тем же маршрутам запустить автобусы.

По словам исполняющего обязанности председателя правления Евгения Кравцова, предполагается забрать около 20 таких маршрутов. Однако, есть одна проблема, на это должны согласится местные советы.

Кравцов также добавил, что это очень удобная и эффективная альтернатива, которая позволит надавать лучшего и качественного обслуживания пассажирам.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", "Укрзализныця" приостановила продажу билетов на ряд поездов. Соответствующее решение было принято из-за проведения плановых ремонтных работ на участке Жмеринка - Гречаны в Винницкой и Хмельницкой областях.