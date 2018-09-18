20:59 18.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд продлил Зайцевой и Дронову содержание под стражей

Киевский районный суд города Харькова во вторник, 18 сентября, продлил срок содержания под стражей Геннадию Дронову и Елене Зайцевой на 60 дней.

Суд продлил Зайцевой и Дронову содержание под стражей

Таким образом, подозреваемые в совершении смертельной аварии, которая произошла 18 октября 2017 года на улице Сумской, будут находится в СИЗО до 16 ноября. Как сообщает местное издание 057.ua, вместе с тем адвокаты Дронова просила изменить меру пресечения их подзащитному на домашний арест с ношением электронного браслета. Дронов также просил изменить ему меру пресечения, чтобы иметь возможность видеться с 81-летней матерью.

В свою очередь о домашнем аресте просила также и защита Зайцевой, мотивируя свою просьбой необходимостью лечения их подзащитной. Однако судья принял решение о продлении ареста.

По информации издания основная подозреваемая врач Елена Федирко, которая принимала анализы у Зайцевой, сегодня на судебном заседании не появилась.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Центре психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя Министерства здравоохранения Украины подтвердили, что Зайцева, которая была за рулем автомобиля и наехала на группу людей на пешеходном переходе в Харькове, во время ДТП была в состоянии наркотического опьянения.


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