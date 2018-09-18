Следователи ГПУ вызвали на допрос Пшонку, Иванющенко и сына Азарова

Допрос назначе6н на 1 октября. Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте ГПУ, следователи также вызывают на бывшего председателя Государственного комитета финансового мониторинга Сергея Гуржия.

Седователь по особо важным делам следственного отдела управления особо важных дел Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры намерен допросить их по уголовному дело №12013220540000400, которое было зарегистрировано 31 января 2013 года, - говорится в сообщении

Напомним, в Оболонском суде Киева рассматривают дело о госизмене экс-президента Виктора Януковича. Адвокат Януковича Александр Байдык сообщил, что Янукович сегодня воспользуется правом последнего слова.

Как сообщал УРА-Информ, апелляционный суд Англии 14 сентября поддержал апелляцию Украины в споре с Российской Федерацией по так называемому "долгу Януковича" на три миллиарда долларов.