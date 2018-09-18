"Псевдожителей" Подгорцев централизованно привозят на мусорный полигон автобусами", - глава сельсовета

"Начиная с 14 сентября полигон твердых бытовых отходов №5 в селе Подгорцы заблокирован неизвестными лицами. Какие у них цели и какие требования они предъявляют, пока неизвестно - акцию не поддерживает ни одна местная община, официально или через СМИ о ней тоже никак не заявлено. Людей свозят и вывозят автобусами, а лозунги, под которыми стоят "митингующие" свидетельствуют о том, что организаторы этого мероприятия не понимают реального положения дел как на самом полигоне, так и в сфере обращения с отходами вообще", - отмечается в сообщении.

Глава сельсовета Подгорцев заявил корреспонденту KV, что не видел среди митингующих местных жителей.

"Ещё в пятницу мы видели, как к селу Креничи со стороны Киева приехали три автобуса с людьми, от села люди поднялись уже пешком. Днём у полигона стоят бабушки, ночью мы видели ребят спортивной внешности. Кто они - мы не знаем, в селе о них ничего не известно, с местными со стороны митингующих никто не контактировал", - заявил он.

Между тем блокирование полигона продолжается и ситуация вот-вот достигнет критического уровня, поскольку вмешательство в работу стратегического объекта, который принимает до 40% киевского мусора, может привести к серьезным экологическим последствиям для города и окрестных населенных пунктов.

"Сейчас вынужденно остановлены все действия по накрытию первой карты полигона грунтом, что никак не способствует улучшению экологической обстановки вокруг. Под угрозой также оказалась подготовка полигона к закрытию, а именно работы по укреплению защитных дамб, по переработке фильтрата и др.", - поясняет Андрей Грущинский.

Он утверждает, что ЧАО "Киевспецтранс" вместе с КГГА и общинами окрестных сел прилагает все усилия для закрытия полигона №5. Но как только дело сдвинулось с места и работы начались, кто решил устроить провокацию и обострить ситуацию вокруг этого вопроса.

"Мы подчеркиваем, что закрытие полигона в существующем виде опасно, а решение организаторами этой акции собственных корыстных интересов за счет безопасности людей неприемлемо! Нет альтернативы тому, что Киев должен прекратить захоронения мусора и получить современный завод по его переработке - именно такой завод мы построим за два года. Но проблему надо решать всесторонне и цивилизованно. Без предварительных работ по укреплению полигона, и дальнейшей его рекультивации это место станет экологической бомбой замедленного действия", - отмечается в обращении.