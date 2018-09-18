Президент Украины удвоил строки призыва на военную службу

Из-за этого будут внесены некие правки в указ от 15 февраля. Новый же приказ предусматривает продление осеннего призыва с октября месяца до декабря 2018 года.

Добавим, что к призыву будут обязаны мужчина от 20 до 27 лет. В случае отказа призывники могут нести уголовную ответственность.

Соответствующий указ вступает в силу со дня его опубликования, кроме второго пункта первой статьи.

В свою очередь, в генштабе ВСУ подметили, что такая мера позволит медикам и работникам ведомства более тщательно подготовить мужчин к армии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", указ президента Петра Порошенко о продлении осеннего призыва в армию обусловлен увеличением численности призывников для комплектования войск Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.