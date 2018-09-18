15:12 18.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Нацполиция получила от Европейской миссии 150 компьютеров - ФОТО

Во вторник, 18 сентября, руководитель Национальной полиции Сергей Князев заявил, что от международных партнеров поступила компьютерная техника, которая поможет правоохранителям бороться с организованной преступностью.

Нацполиция получила от Европейской миссии 150 компьютеров - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Согласно его словам, благодаря получению полторы сотни компьютеров ведомство создало два новых подразделения: Департамент стратегических расследований и Управления уголовного анализа. В результате сотрудники Нацполиции не станут полагаться только на теоретические знания, но и будут наконец-то получать практическое решение в преступной ситуации.

Также Князев поблагодарил представителей европейского сообщества, которые не перестают помогать Национальной полиции в ее развитии.

В свою очередь Председатель Консультативного миссии Европейского Союза в Украине Кястутис Ланчинскас заметил, что сегодняшнее событие стало стартом реализации проекта "ПРАВО-II" в Украине. Вместе с тем от подчеркнул, что Национальная полиция развивается быстрыми темпами, поскольку выбрала европейский путь в развитии своей структуры. В связи з этим, Евросоюз совместно с Консультативной Миссией ЕС очень рады быть частью этого процесса.

"Компьютерная техника в первую очередь нужна для создания рабочих мест и баз данных, с которыми будут работать полицейские, анализируя информацию", - подытожил Кястутис Ланчинскас.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин поведал о деталях создания нового департамента по противодействия организованным преступным группировкам.


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