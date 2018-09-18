21:32 18.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Депутаты одобрили 17-кратное увеличение штрафов за не пристегнутый ремень безопасности

Верховная Рада Украины во вторник, 18 сентября, приняла за основу законопроект №8492.

Депутаты одобрили 17-кратное увеличение штрафов за не пристегнутый ремень безопасности

По мнению автором он должен снизить смертности и травматизма на дорогах Украины. За документ отдали свои голоса 240 народные депутатов.

Таким образом, если закон будет принять окончательно, он внесен изменения в части 5 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях и увеличить штраф за нарушение правил пользования ремнями безопасности и шлемами с 51 гривны до 850 гривен.

Такое увеличение связано со значительной общественной опасностью и массовым неиспользованием ремней безопасности и мотошлемов водителями и пассажирами.

Напомним, по официальным данным Национальной полиции, ежегодно на дорогах Украины гибнет не меньше 3500 человек и травмируются не менее 35 тысяч. То есть, каждый день на дорогах Украины гибнет более девяти человек.

Как сообщал УРА-Информ, в Верховной раде был зарегистрировали законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за игнорирование ремней безопасности с 51 до 850 гривен.

Одна из авторов законопроекта, народный депутат Анна Гопко заявила, что в случае принятия внесенного в ВР законопроекта №8492 проверять ремни безопасности в автомобилях будут с помощью видеофиксаторов.


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