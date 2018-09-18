Балух готовится писать завещание

По словам чиновника, Балух чествует себя очень плохо. Он также как и незаконно задержанный Сенцов, напишет завещание на случай своей смерти.

Денисова обратилась к российским политикам с просьбой пустить ее к заключенному, пока есть возможность вмешаться медикам, для избежание летального исхода украинца.

Кроме того, накануне Балуха собирался посетить архиепископ Климент, но получил отказ.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Верховный суд Крыма отказал украинскому политзаключенному Владимиру Балуху в удовлетворении апелляционной жалобы. Тем самым он получил отказ на освобождение.