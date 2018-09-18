13:25 18.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Балух готовится писать завещание

Незаконно осужденный в российской тюрьму украинец Владимир Балух просит привести к нему нотариуса, для того чтобы оформить посмертное завещание. Соответствующую информацию подтвердила уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова.

Балух готовится писать завещание

По словам чиновника, Балух чествует себя очень плохо. Он также как и незаконно задержанный Сенцов, напишет завещание на случай своей смерти.

Денисова обратилась к российским политикам с просьбой пустить ее к заключенному, пока есть возможность вмешаться медикам, для избежание летального исхода украинца.

Кроме того, накануне Балуха собирался посетить архиепископ Климент, но получил отказ.   

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Верховный суд Крыма отказал украинскому политзаключенному Владимиру Балуху в удовлетворении апелляционной жалобы. Тем самым он получил отказ на освобождение.


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