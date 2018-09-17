08:59 17.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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За минувшие сутки боевики 30 раз открывали огонь по позициям ВСУ

Российские наемные войска за прошедшие сутки воскресенье, 16 сентября, 30 раз открывали огонь по позициям наших войск.

За минувшие сутки боевики 30 раз открывали огонь по позициям ВСУ

При этом дважды противник применял вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82-мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенных сил, боевики в основном стреляли по украинским позициям в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Новозвановка, Светлодарск, Новолуганское, Опытное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Новотроицкое, Новогригорьевка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

Незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из минометов 120-калибра на светлодарском направлении в районе населенного пункта Новолуганское, а из минометов 82-го калибра по защитникам Лебединского на мариупольском направлении.

Также по позициям защитников Новогригорьевки НВФ открывали огонь из вооружения боевой машины пехоты.

По данным украинской разведки, за минувшие сутки было уничтожен трое и ранены трое боевиков.

Вместе с тем уже с начала новых суток враг из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия один раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Гнутово. Потерь среди наших защитников нет.

Напомним, на Донбассе на протяжении дня воскресенья, 16 сентября, боевики девять раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. К счастью, потерь среди украинских военных за сегодняшний день нет.


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