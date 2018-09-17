В понедельник в Украине солнечно и прохладно

По всей территории будет солнечно, а температура воздуха в некоторых регионах удержится в пределах 22 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 метров на секунду.

В Киеве сегодня вечером возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 9-11. Днем будет не больше 19-21 градуса тепла.

На западе Украины в понедельник без осадков. Ночная температура ночью составит 6-11 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 17-23 градусов.

На севере страны сегодня также сухо и прохладно. Ночная температура ночью составит 5-11 теплых. Днем термометры покажут от 16 до 22 градусов со знаком плюс.

В центре Украины без осадков. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла. Днем потеплеет до 17-23 градусов.

На востоке страны в понедельник также сухо, лишь в Донецкой области ночью местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов тепла. Дневная температура воздуха составит 17-22 теплых градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла. Днем потеплеет до 18-24 градусов.

В Крыму в понедельник синоптики обещают сухую и теплую погоду. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 18-23 градуса тепла.

Народный прогноз: В этот день почитается память святых Домны и Василисы Великой. 16 сентября было принято прибиранье рухляди в доме, чтобы приобрести благополучие на осень. В старину в этот день наблюдали за муравейниками: если муравьи соорудили себе большие кучи к осени, то следует готовиться к суровой зиме