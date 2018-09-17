В Казахстане суд оштрафовал украинского журналиста Гороховского

В связи с чем суд решил оштрафовать его. Как сообщает informБюро, соответствующее решение вынесла судья Хатима Ерсенова, поскольку по ее мнению украинский журналист нарушил статью КоАП Республики Казахстан "Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в области миграции, выразившееся в несоответствии осуществляемой деятельности целям, указанным в визе и (или) при регистрации в миграционной карточке".

Аким образом согласно решению суда, Александр Гороховский обязан уплатить штраф в виде 25 минимальных плат. А поскольку судья снизила ему штраф на 30%, то в итоге сумма составила 42 087 тенге что примерно равно 3200 гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Александра Гороховского задержали 15 сентября во время проведения тренинга по фактчекингу (проверка достоверности информации) в Казахстане.