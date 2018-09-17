В Йемене от холеры умерли девять человек

Представитель Министерства здравоохранения страны на контролируемой повстанцами Сане Юсеф аль-Хадери сообщил в Twitter, что по состоянию на утро понедельника, 17 сентября, девять человек погибли от этой болезни. При, семеро из них дети.

По данным представителя ведомства, пятеро из них женского пола и четверо мужского, семеро из них дети.

В министерстве также напомнили, что с апреля 2017 года от холеры в Йемене умерли более двух тысяч человек.

По мнению специалистов ОНН, эпидемия носит техногенный характер и обусловлена гражданской войной

Напомним, в Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения Ансар Алла, с другой − правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Их поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

Как сообщал УРА-Информ, по данным Красного Креста 14 мая, жертвами вспышки холеры в Йемене уже стали 115 человек. В 14 провинциях страны выявлено больше 8500 человек, у которых наблюдается подозрение на заболевание.