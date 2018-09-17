В Индии совершена попытка кражи золотого сервиза брахманов

Правоохранителям выйти на след злоумышленников помогли камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали момент кражи драгоценной реликвии брахманов.



Двухкилограммовый экспонат, инкрустированный бриллиантами и рубинами, принадлежал последнему наследнику древнего государства Хайдарабад. В комплекте также была золотая чашка для чая и золотая ложка. Все украденное в целости и сохранности было возвращено в руки музейщиков.

Теперь ворам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Индии полиция города Бхопале штата Мадхья-Прадеш поймала Адеша Хамру, который регулярно занимался зверскими убийствами водителей такси и грузовиков.