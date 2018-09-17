19:56 17.09.2018 | Общество | Новости
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В Индии совершена попытка кражи золотого сервиза брахманов

В Индии полиция поймала воров, которые украли из королевского музея золотую шкатулку раджи стоимостью 7 млн долларов. Об этом передает Reuters.

В Индии совершена попытка кражи золотого сервиза брахманов

Правоохранителям выйти на след злоумышленников помогли камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали момент кражи драгоценной реликвии брахманов.

Двухкилограммовый экспонат, инкрустированный бриллиантами и рубинами, принадлежал последнему наследнику древнего государства Хайдарабад. В комплекте также была золотая чашка для чая и золотая ложка. Все украденное в целости и сохранности было возвращено в руки музейщиков.

Теперь ворам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в  Индии полиция города Бхопале штата Мадхья-Прадеш поймала Адеша Хамру, который регулярно занимался зверскими убийствами водителей такси и грузовиков.


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