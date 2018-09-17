В Египте 150 туристов ожидают несколько суток вылета из аэропорта

Как известно, пассажиры рейса BAY 2092 авиакомпании Bravo Airways, прилетели на отдых по путевкам туроператора JoinUp. Туристы рассказывают, что после посадки, их вывели черным входом и заселили не в лучшие номера в отеле.

В свою очередь, в компании JoinUp объяснили, что задержка произошла из-за технической неисправности самолета. В данное время вертолет отремонтирован, и все пассажиры готовятся к полету на родину.

В компании отметили, что не знают точного времени вылета самолета, но туристы уже проходят регистрации.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", аэропорт "Киев" им И. Сикорского зафиксировал своего двухмилионного пассажира. Имя человека в уведомлении пресс-службы аэропорта не указано, однако ему, по заверению руководства, сделали небольшой подарок от воздушного ведомства.