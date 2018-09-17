Украинцы смогут прямым рейсом летать в Софию, Бухарест и Измир

Отмечается, что компания расширила географию полетов в Юго-Восточной Европе и приступит к выполнению своих прямых рейсов в Измир, Софии и Бухареста.

В частности, запуск новых рейсов из Киева в Софию и Бухарест запланирован на начало летнего сезона - 31 марта 2019, а добраться из Киева в Измир пассажиры смогут, начиная с 15 июня 2019 года. Билеты можно приобрести на сайте, в кассах и контактном центре авиакомпании МАУ, а также в специализированных агентствах.

Известно, что полеты будут осуществляется ежедневно. В то же время на маршрутах Киев - Измир и Киев - Бухарест использоваться среднемагистральные воздушные суда Boeing 737-800 нового поколения.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", лоукостер Ryanair планирует в 2019 году значительно расширить свое присутствие на рынке Польши, запустив из шести польских аэропортов 17 новых рейсов, восемь из которых - в Киев и Львов.