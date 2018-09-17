Стало известно, чем занимались Петров и Боширов до совершения теракта в Солсбери

Согласно опубликованной информации, подозреваемые остановились в двухзвездочном отеле City Stay Hotel, жители которого сообщили о запахе каннабиса и звуки оргий с номера россиян в течение ночи. Постояльцы заявили, что из номера россиян доносились звуки "очень шумного акта любви".

Сами обвиняемые полностью отрицают свою причастность к попытки отравления Сергея Скрипаля.

Напомним, что интервью ресурсу RT Петров и Боширов заявили, что на фотографиях, которые распространила британская полиция, действительно изображены они. Россияне заверили, что были в начале марта в Солсбери как туристы, и хотели посмотреть на знаменитый собор. В Великобританию они приехали чтобы "отдохнуть и оторваться".

Как сообщалось в "УРА-Информ", граждане РФ, которых обвиняют в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери - Александр Петров и Руслан Боширов в большей вероятностью являются прямыми "агентами влияния" Москвы.