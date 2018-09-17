18:55 17.09.2018 | Общество | Новости
100203835:roman

Стало известно, чем занимались Петров и Боширов до совершения теракта в Солсбери

Перед отравлением Скрипач Петров и Боширов курили в отеле марихуану и пользовались услугами "ночных бабочек". Об этом передает Daily Mail.

Стало известно, чем занимались Петров и Боширов до совершения теракта в Солсбери

Согласно опубликованной информации, подозреваемые остановились в двухзвездочном отеле City Stay Hotel, жители которого сообщили о запахе каннабиса и звуки оргий с номера россиян в течение ночи. Постояльцы заявили, что из номера россиян доносились звуки "очень шумного акта любви".

Сами обвиняемые полностью отрицают свою причастность к попытки отравления Сергея Скрипаля.

Напомним, что интервью ресурсу RT Петров и Боширов заявили, что на фотографиях, которые распространила британская полиция, действительно изображены они. Россияне заверили, что были в начале марта в Солсбери как туристы, и хотели посмотреть на знаменитый собор. В Великобританию они приехали чтобы "отдохнуть и оторваться".

Как сообщалось в "УРА-Информ", граждане РФ, которых обвиняют в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери - Александр Петров и Руслан Боширов в большей вероятностью являются прямыми "агентами влияния" Москвы.  


Поделиться
Читайте также:

  • Западная пресса называет "фарсом" и "балаганным представлением" телеинтервью двух россиян, подозреваемых в причастности к покушению на Скрипалей. По мнению обозревателей, рассказ Петрова и Боширова полон несостыковок и нелепостей. "Москве нравится насмехаться над своими противниками", и абсурдность этой лжи была "продуманным оскорблением в адрес британского правительства". "Путин с вызовом показал миру два пальца", и Западу пора "дать русским бой в пропагандистской войне".

  • В городе Эймсбери в районе Солсбери в бессознательном состоянии нашли двух граждан Великобритании, которые были отравлены тем же веществом, что и бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

  • На шахте им. Героев Космоса в населенном пункте Павлоград Днепропетровской области погиб горняк. Об этом передает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

  • То, как Руслан Боширов и Александр Петров объяснили свою поездку в Лондон и Солсбери, ставит столько же вопросов, сколько дает ответов, пишет журналист The Guardian Стивен Моррис.
 
Возле ст. метро "Шулявская" образовалась огромная яма - ФОТО 20 сентября в Киеве состоится финал Национального конкурса красоты "Мисс Украина-2018" В Киеве гражданин России убил 29-летнюю украинку - ФОТО В Москве обиделись на то, что Украина не хочет дружить с Россией
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив