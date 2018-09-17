Россия планирует провести "выборы" на Донбассе за "рамки" минских соглашений, - Черныш

Она намерена вывести их за "рамки" минских соглашений. Такое мнение в понедельник,17 сентября, высказал во время встречи с Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Вадим Черныш.

В частности, он отметил, что это нарушение минских соглашений и бомба замедленного действия в будущее мирного процесса.

Стороны также поговорили о важности противоминной деятельности на освобожденных территориях Донбасса, проведении информирования о минной опасности среди населения.

Кроме того, министр отметил важную роль офиса проектов ОБСЕ и СММ ОБСЕ в этих вопросах.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Госдепе заявили, что проведение фиктивных "выборов" на оккупированном Донбассе противоречит обязательствам Российской Федерации по минским соглашениям.