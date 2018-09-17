11:32 17.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100203799:Polishuk

Решение об автокефалии для Украины ожидается в начале октября, - Филарет

Вселенский патриархат может принять решение о предоставлении автокефалии Украинской поместной церкви на синоде 9-11 октября.

Решение об автокефалии для Украины ожидается в начале октября, - Филарет

Экзархи Вселенского патриархата архиепископ Даниил и епископ Илларион прибыли в Украину для подготовки Собору Украинской церкви. Они проведут ряд встреч со всеми сторонами, которые обращались к патриарху Варфоломею с просьбой о томосе.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.

Вместе с тем, Филарет отметил, что Собор состоится не раньше, чем пройдет синод Константинопольской церкви, который рассмотрит вопрос автокефалии и примет решение о предоставлении томоса. Ближайшая сессия синода ожидается 9-11 октября, - напомнил Филарет, уточнив, что сначала Вселенский патриарх примет решение о предоставлении томоса, после этого в Украине созовут Собор, на котором будет зафиксировано объединение в единую поместную автокефальную православную церковь. Также будет избран предстоятель этой церкви.

Он также добавил, что октябрьский синод Константинопольской церкви "обязательно будет решать этот вопрос".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, США поддержат положительное решение Константинополя о предоставлении томоса об автокефалии.


Поделиться
Читайте также:
 
В Польше произошла масштабная авария, один человек погиб, 12 пострадали - ФОТО В центре столицы обрушилось историческое здание – ФОТО, ВИДЕО В Белоруссии церковь хочет получить автокефалию Facebook введет новые правила безопасности для пользователей
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив