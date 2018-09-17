Решение об автокефалии для Украины ожидается в начале октября, - Филарет

Экзархи Вселенского патриархата архиепископ Даниил и епископ Илларион прибыли в Украину для подготовки Собору Украинской церкви. Они проведут ряд встреч со всеми сторонами, которые обращались к патриарху Варфоломею с просьбой о томосе.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.

Вместе с тем, Филарет отметил, что Собор состоится не раньше, чем пройдет синод Константинопольской церкви, который рассмотрит вопрос автокефалии и примет решение о предоставлении томоса. Ближайшая сессия синода ожидается 9-11 октября, - напомнил Филарет, уточнив, что сначала Вселенский патриарх примет решение о предоставлении томоса, после этого в Украине созовут Собор, на котором будет зафиксировано объединение в единую поместную автокефальную православную церковь. Также будет избран предстоятель этой церкви.

Он также добавил, что октябрьский синод Константинопольской церкви "обязательно будет решать этот вопрос".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, США поддержат положительное решение Константинополя о предоставлении томоса об автокефалии.