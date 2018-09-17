15:57 17.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция Киева открыла уголовное производство за стычки под ГПУ

Сегодня 17 сентября, активисты собрались под зданием Генеральной прокуратуры Украины и устроили потасовки с правоохранителями и журналистами. В результате чего, в полиции уже открыли два уголовных производства.

Полиция Киева открыла уголовное производство за стычки под ГПУ

Об этом сообщается на официальной странички ведомства в Facebook.

Отметим что в единый досудебный реестр внесены сведения по поводу нападения на работника правоохранительных органов, а также нападение на журналистов одного из телеканалов.

Неизвестная женщина подошла к журналистке и ударила ее рукой по голове. В данное время правоохранители устанавливают все причины и разбираются в следствии.

Как известно, с самого утра под зданием ведомства собрались представители разных националистических структур, которые требуют отставки проросийских чиновников.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко считает, что до конца 2030 года Украина станет полноценным членом Североатлантического Альянса


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