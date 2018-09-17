Полиция Киева открыла уголовное производство за стычки под ГПУ

Об этом сообщается на официальной странички ведомства в Facebook.

Отметим что в единый досудебный реестр внесены сведения по поводу нападения на работника правоохранительных органов, а также нападение на журналистов одного из телеканалов.

Неизвестная женщина подошла к журналистке и ударила ее рукой по голове. В данное время правоохранители устанавливают все причины и разбираются в следствии.

Как известно, с самого утра под зданием ведомства собрались представители разных националистических структур, которые требуют отставки проросийских чиновников.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко считает, что до конца 2030 года Украина станет полноценным членом Североатлантического Альянса.