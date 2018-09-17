Facebook введет новые правила безопасности для пользователей

Как отмечается, что кампания активно работает над новыми технологиями, чтобы разобраться с иными формами дезинформации.

Так, для этого организация разработала самообучающуюся модель. Затем отобранные фотографии и видео отправляют на фактчекинг независимым партнерам Facebook, большинство из которых обучены техникам визуальной проверки подобных материалов.

В компании добавили, что для извлечения текста из фотографий проверяющие используют метод оптического распознавания символов.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", американска компания Facebook до 2020 года планирует полностью перейти на возобновляемую энергию. Так, компания обязуется сократить выбросы парниковых газов на 75%, а также перейти на полное использование возобновляемой энергии через десять лет.