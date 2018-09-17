03:00 17.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Бердянск мощный ливень затопил улицы города - ФОТО

В воскресенье, 16 сентября, в городе Бердянске Запорожской области прошел мощный ливень.

Бердянск мощный ливень затопил улицы города - ФОТО

В результат стихийного бедствия несколько улиц оказались под водой. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям интенсивные осадки затопили также несколько частных домов.

Тут вода стояла в некоторых местах до 20-25 сантиметров. На данный момент без света остаются 1800 абонентов микрорайона "Центр" и 1300 абонентов микрорайона "Лески". Сейчас проводятся работы по восстановлению электроснабжения в этих районах.

Уровень воды на улицах города постепенно снижается. Ситуация контролируемая, - заверили в ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Таиланде из-за наводнения в результате сильных дождей пострадали более 58 тыс. мужчина. На данный момент уровень воды постепенно снижается. Спасательные службы продолжают откачку воды из наиболее пострадавших районов королевства.


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