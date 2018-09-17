20 сентября в Киеве состоится финал Национального конкурса красоты "Мисс Украина-2018"

Национальный конкурс "Мисс Украина" проводится ежегодно с 1991 года. Во все годы проведения - финал Национального Конкурса был одним из самых ярких и зрелищных мероприятий всеукраинского масштаба, проходил на главных площадках страны на высоком техническом и организационном уровне, привлекая внимание и интерес миллионов зрителей и телезрителей. За свою 28-летнюю историю конкурс "Мисс Украина" стал стартовой площадкой для многих украинских девушек, которые достигли успеха и реализовались, не только благодаря победе, но и участию.

20 сентября 28-ой ежегодный конкурс красоты "Мисс Украина 2018" зазвучит по-новому. Финальное шоу конкурса начнется с красной дорожки, по которой продефилируют приглашенные гости – селебритис, звезды спорта, политики, шоу-бизнеса и fashion-индустрии. Оргкомитет конкурса "Мисс Украина" готовит зрелищный перформанс мирового уровня от украинского режиссера-постановщика Василия Козаря с современными и необычными для Украины постановками дефиле. Привычные номера и выходы участниц будут представлены в совершенно новой интерпретации. Впервые финальное шоу конкурса "Мисс Украина" пройдет в специальном съемочном павильоне киностудии HYDRA FILMS. Уникальные технические возможности этой площадки позволяют обеспечить полноценную съемку шоу в формате 360є, а зрителям шоу наблюдать за всем перформансом на расстоянии вытянутой руки, разместившись вокруг специально созданного подиума в стиле лучших мировых fashion -показов. Основным месседжем шоу является идея раскрытия силы стихий в каждой из 25-и участниц. Каждая девушка обладает красотой и внутренней силой, которая движет ею. И у каждой она разная - как четыре основных стихии – Земля, Вода, Воздух и Огонь. Отличительной чертой финальных шоу конкурса последних лет стало непосредственное участие артистов и музыкантов в выходах финалисток, благодаря чему шоу смотрится как единая логичная постановка. Так, основная визитка конкурсанток и финальный выход пройдут под хиты Monatik`а, Dzidzio предстанет в смешном костюме, сидящим перед ТВ-экраном в обычной домашней обстановке, выход в купальниках будет сопровождать таинственная и загадочная NK…..Геометрические зеркала, ветродуи, огненные фонтаны и водные экраны – далеко не весь список режиссерских задумок, с помощью которых будут изображаться четыре основных стихии – Земля, Вода, Воздух и Огонь. Это и многое другое сделает "Мисс Украина-2018" первым и самым ярким событием осеннего сезона, которое нельзя пропустить!

Гости вечера первыми узнают имя девушки, которая станет "лицом" нашей страны и будет представлять Украину на самом престижном международном конкурсе красоты "Мисс Мира", среди красавиц из более чем 120 стран мира. 68-й конкурс красоты "Мисс Мира 2018" состоится в декабре, прямую трансляцию которого ежегодно смотрят более 2 млрд. человек. Кроме почетного титула "Мисс Украина", еще две девушки станут обладательницами не менее почетных званий - Miss Ukraine International 2018 и Miss Ukraine Earth 2018. Таким образом, в ноябре девушки представят Украину на конкурсе Miss International 2018, проводящегося под эгидой UNICEF в Японии, и на конкурсе Miss Earth 2018, проводящегося под эгидой ООН на Филиппинах.

В большом музыкальном шоу примут участие Monatik, Dzidzio, NK, Kazka, Alekseev, Lucky4 и НеАнгелы.

Ведущие: Катерина Осадчая и Юрий Горбунов.

За титул и корону "Мисс Украина 2018" будут бороться 25 самых красивых украинок в возрасте от 17 до 24 лет, отобранных из более чем 15 000 претенденток, прошедших многоэтапный национальный кастинг, народное онлайн-голосование и представляющих разные регионы Украины. Имя победительницы назовет компетентное звездное жюри, состав которого пока держится в секрете. Корону победительнице передаст "Мисс Украина 2017" Полина Ткач.

Общий призовой фонд конкурса "Мисс Украина 2018" составляет 700 000 гривен!

Следите за последними новостями на официальном сайте: www.missukraine.ua и в соц. сетях.

Аккредитация обязательна! Аккредитация и пр. вопросы: PR-агентство «Дель Арте»: Юрий Гулевич тел.: 067-4480535, ygulevich@gmail.com и Ольга Стельмашевская тел.: 067-2388185, ostelm7@gmail.com

О конкурсах

Национальный конкурс "Мисс Украина" проводится ежегодно с 1991 года. Это уникальный проект, который имеет эксклюзивное право представления нашей страны на Международном Конкурсе "Мисс Мира". Во все годы проведения финал Национального Конкурса был одним из самых ярких и зрелищных мероприятий всеукраинского масштаба, проходил на главных площадках страны на высоком техническом, культурном и организационном уровне, привлекая внимание и интерес миллионов зрителей и телезрителей. За свою 28-летнюю историю Конкурс "Мисс Украина" стал стартовой площадкой для многих украинских девушек, которые достигли успеха и реализовались, не только благодаря победе, но и участию. Официальный сайт www.missukraine.ua

Miss World – Крупнейший конкурс красоты, который проводится с 1951 года. Телеаудитория финального шоу охватывает зрителей более чем в 200 странах. Участницы со 120 стран мира. Основная миссия конкурса – благотворительные инициативы "Beauty with a purpose". Официальный сайт http://www.missworld.com/

Miss Earth – Один из самых престижных конкурсов красоты в мире, проводимый под эгидой ООН. Основная миссия конкурса – сохранение Земли, охрана окружающей среды, живой природы. Таким образом, все участницы представляют собственные международные проекты для улучшения экологической обстановки как на глобальном, так и на региональном уровне. Победительница также становится представительницей ООН в вопросах развития Программ по сохранению среды обитания человека на планете. Местом проведения конкурса были избраны Филиппинские острова, чей тёплый климат и тропическая растительность делают зрелище особенно запоминающимся. Для мноих гостей эти острова кажутся подлинным раем на Земле. Официальный сайт http://www.missearth.tv/

Miss International – Четвертый по величине конкурс красоты в мире, который проводится с 1960 года. Основная идея этого конкурса - "Всемирный праздник красоты". От конкурсанток требуют продемонстрировать образ "Послов мира и красоты", проявить отзывчивость, доброжелательность, дружелюбие, интеллект, а самое главное, понимание культур других стран и народов. Заключительным заданием для победительницы финала Miss International является презентация речи о необходимости мира на Земле. Конкурс Miss International остается единственным среди конкурсов Большой Четверки, в котором победительницы не отказывались от своего титула и в котором их не лишали завоеванной короны. Благотворительной миссией конкурса является сохранение мира на Земле, помощь детям из бедных семей по всему миру (через программы UNICEF и другие организации). Конкурс проводится в Японии. Официальный сайт https://www.miss-international.org/