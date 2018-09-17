17:54 17.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100203832:labazovych

20 сентября в Киеве состоится финал Национального конкурса красоты "Мисс Украина-2018"

20 сентября на сцене павильона киностудии HYDRA FILMS (ул. Коллекторная, 1а) пройдет финал Национального конкурса красоты "Мисс Украина-2018". Красная дорожка - 18:00. Начало шоу – 19:00.

20 сентября в Киеве состоится финал Национального конкурса красоты

Национальный конкурс "Мисс Украина" проводится ежегодно с 1991 года. Во все годы проведения - финал Национального Конкурса был одним из самых ярких и зрелищных мероприятий всеукраинского масштаба, проходил на главных площадках страны на высоком техническом и организационном уровне, привлекая внимание и интерес миллионов зрителей и телезрителей. За свою 28-летнюю историю конкурс "Мисс Украина" стал стартовой площадкой для многих украинских девушек, которые достигли успеха и реализовались, не только благодаря победе, но и участию.

20 сентября 28-ой ежегодный конкурс красоты "Мисс Украина 2018" зазвучит по-новому. Финальное шоу конкурса начнется с красной дорожки, по которой продефилируют приглашенные гости – селебритис, звезды спорта, политики, шоу-бизнеса и fashion-индустрии. Оргкомитет конкурса "Мисс Украина" готовит зрелищный перформанс мирового уровня от украинского режиссера-постановщика Василия Козаря с современными и необычными для Украины постановками дефиле. Привычные номера и выходы участниц будут представлены в совершенно новой интерпретации. Впервые финальное шоу конкурса "Мисс Украина" пройдет в специальном съемочном павильоне киностудии HYDRA FILMS. Уникальные технические возможности этой площадки позволяют обеспечить полноценную съемку шоу в формате 360є, а зрителям шоу наблюдать за всем перформансом на расстоянии вытянутой руки, разместившись вокруг специально созданного подиума в стиле лучших мировых fashion -показов. Основным месседжем шоу является идея раскрытия силы стихий в каждой из 25-и участниц. Каждая девушка обладает красотой и внутренней силой, которая движет ею. И у каждой она разная - как четыре основных стихии – Земля, Вода, Воздух и Огонь. Отличительной чертой финальных шоу конкурса последних лет стало непосредственное участие артистов и музыкантов в выходах финалисток, благодаря чему шоу смотрится как единая логичная постановка. Так, основная визитка конкурсанток и финальный выход пройдут под хиты Monatik`а, Dzidzio предстанет в смешном костюме, сидящим перед ТВ-экраном в обычной домашней обстановке, выход в купальниках будет сопровождать таинственная и загадочная NK…..Геометрические зеркала, ветродуи, огненные фонтаны и водные экраны – далеко не весь список режиссерских задумок, с помощью которых будут изображаться четыре основных стихии – Земля, Вода, Воздух и Огонь. Это и многое другое сделает "Мисс Украина-2018" первым и самым ярким событием осеннего сезона, которое нельзя пропустить!

Гости вечера первыми узнают имя девушки, которая станет "лицом" нашей страны и будет представлять Украину на самом престижном международном конкурсе красоты "Мисс Мира", среди красавиц из более чем 120 стран мира. 68-й конкурс красоты "Мисс Мира 2018" состоится в декабре, прямую трансляцию которого ежегодно смотрят более 2 млрд. человек. Кроме почетного титула "Мисс Украина", еще две девушки станут обладательницами не менее почетных званий - Miss Ukraine International 2018 и Miss Ukraine Earth 2018. Таким образом, в ноябре девушки представят Украину на конкурсе Miss International 2018, проводящегося под эгидой UNICEF в Японии, и на конкурсе Miss Earth 2018, проводящегося под эгидой ООН на Филиппинах.

В большом музыкальном шоу примут участие Monatik, Dzidzio, NK, Kazka, Alekseev, Lucky4 и НеАнгелы.

Ведущие: Катерина Осадчая и Юрий Горбунов.

За титул и корону "Мисс Украина 2018" будут бороться 25 самых красивых украинок в возрасте от 17 до 24 лет, отобранных из более чем 15 000 претенденток, прошедших многоэтапный национальный кастинг, народное онлайн-голосование и представляющих разные регионы Украины. Имя победительницы назовет компетентное звездное жюри, состав которого пока держится в секрете. Корону победительнице передаст "Мисс Украина 2017" Полина Ткач.

Общий призовой фонд конкурса "Мисс Украина 2018" составляет 700 000 гривен!

Следите за последними новостями на официальном сайте: www.missukraine.ua и в соц. сетях.

Аккредитация обязательна! Аккредитация и пр. вопросы: PR-агентство «Дель Арте»: Юрий Гулевич тел.: 067-4480535, ygulevich@gmail.com  и Ольга Стельмашевская тел.: 067-2388185, ostelm7@gmail.com

О конкурсах

Национальный конкурс "Мисс Украина" проводится ежегодно с 1991 года. Это уникальный проект, который имеет эксклюзивное право представления нашей страны на Международном Конкурсе "Мисс Мира". Во все годы проведения финал Национального Конкурса был одним из самых ярких и зрелищных мероприятий всеукраинского масштаба, проходил на главных площадках страны на высоком техническом, культурном и организационном уровне, привлекая внимание и интерес миллионов зрителей и телезрителей. За свою 28-летнюю историю Конкурс "Мисс Украина" стал стартовой площадкой для многих украинских девушек, которые достигли успеха и реализовались, не только благодаря победе, но и участию. Официальный сайт www.missukraine.ua 

Miss World – Крупнейший конкурс красоты, который проводится с 1951 года. Телеаудитория финального шоу охватывает зрителей более чем в 200 странах. Участницы со 120 стран мира. Основная миссия конкурса – благотворительные инициативы "Beauty with a purpose". Официальный сайт http://www.missworld.com/

Miss Earth – Один из самых престижных конкурсов красоты в мире, проводимый под эгидой ООН. Основная миссия конкурса – сохранение Земли, охрана окружающей среды, живой природы. Таким образом, все участницы представляют собственные международные проекты для улучшения экологической обстановки как на глобальном, так и на региональном уровне. Победительница также становится представительницей ООН в вопросах развития Программ по сохранению среды обитания человека на планете. Местом проведения конкурса были избраны Филиппинские острова, чей тёплый климат и тропическая растительность делают зрелище особенно запоминающимся. Для мноих гостей эти острова кажутся подлинным раем на Земле. Официальный сайт http://www.missearth.tv/

Miss International – Четвертый по величине конкурс красоты в мире, который проводится с 1960 года. Основная идея этого конкурса - "Всемирный праздник красоты". От конкурсанток требуют продемонстрировать образ "Послов мира и красоты", проявить отзывчивость, доброжелательность, дружелюбие, интеллект, а самое главное, понимание культур других стран и народов. Заключительным заданием для победительницы финала Miss International является презентация речи о необходимости мира на Земле. Конкурс Miss International остается единственным среди конкурсов Большой Четверки, в котором победительницы не отказывались от своего титула и в котором их не лишали завоеванной короны. Благотворительной миссией конкурса является сохранение мира на Земле, помощь детям из бедных семей по всему миру (через программы UNICEF и другие организации). Конкурс проводится в Японии. Официальный сайт https://www.miss-international.org/


Поделиться
 
В Киеве гражданин России убил 29-летнюю украинку - ФОТО В Москве обиделись на то, что Украина не хочет дружить с Россией В Минфине уверяют, что рост цен не помеха субсидиям Волкер рассказал, кто несет ответственность за успех переговоров на Донбассе
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив