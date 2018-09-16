14:31 16.09.2018 | Общество | Новости
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Во Франция началась бессрочная голодовка в защиту Олега Сенцова

В центре Парижа у здания российского посольства активисты объявили бессрочную голодовку в поддержку украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова. 

Во Франция началась бессрочная голодовка в защиту Олега Сенцова

Об этом передает Радио Свобода.

Поддержать украинского арестанта пришли известные во Франции политики, общественные активисты и художники. Они будут каждые 24 часа сменять друг друга у представительства российской дипломатической миссии до момента, пока Сенцова не отпустят на свободу, а вместе и с ним и 60 других, содержащихся в российских "воркутах" политзаключенных.

Стоит отметить, что и именитые политики из команды Макрона также приняли участие в акции. Так, в 124-й день голодовки Олега Сенцова о начале акции объявили, в частности, бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира.

Как сообщалось в "УРА-Информ", генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш обеспокоен состоянием украинского политзаключенного Олега Сенцова. 


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