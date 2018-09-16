02:00 16.09.2018 | Общество | Новости
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В Турции прошли традиционные бои в масле - "гюреш"

В турецком городе Кыркпынаре состаялся массовый фестиваль национальной борьбы "гюреш". Об этом передает Anadolu.

В Турции прошли традиционные бои в масле -

В середине XIV в. турецкие войска захватили греческий город Адрианополь (ныне Эдирне), и султан Мурад I превратил его в столицу османского государства На городской базарной площади стали периодически проводиться бои, посмотреть на которые приходили местные жители.

В начале фестиваля все участники, разбившись на пары, под звуки барабана выходят на поле. Спортсмены берутся за руки, и их представляют зрителям. Со стороны кажется, словно борцы застыли в танцевальной позе.

Мужчина, ставший победителем в Кыркпынаре, получает денежный приз и золотой пояс, которым он будет владеть целый год, до следующего фестиваля. Но, отдав в следующем году этот пояс другому чемпиону, он все равно остается национальным героем до конца своих дней. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Австрии прошел двадцать первый фестиваль боди-арта, на котором участники создавали на телах моделей красочные, но порой жуткие произведения искусства.


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