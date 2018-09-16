04:00 16.09.2018 | Общество | Новости
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В Солнечной системе обнаружена новая экзопланета

На орбите ближайшей к Солнцу звезды Проксимы Центавра обнаружена густонаселенная планета. Об этом передает Astrobiology.

В Солнечной системе обнаружена новая экзопланета

Согласно опубликованной информации, Проксима Центавра это маленькая, холодная звезда типа красный карлик, расположенная всего в 4,2 светового года от Солнца. Несмотря на близость звезды, ученые до сих пор знают очень мало о планете-компаньоне Proxima Centauri, которая находится рядом с этой звездой.

 По словам ученых, движение атмосферы и океана сочетается, так что хотя ночная сторона никогда не видит света звезд, всегда есть полоска жидкой воды, которая сохраняется в экваториальном регионе. И чем больше часть планеты с жидкой водой, тем выше вероятность того, что, если там будет жизнь, мы докажем ее существование с будущими телескопами

Как сообщалось в "УРА-Информ", глава NASA Джим Брайденстайн считает, что человечество вновь начнет исследовать Луну и восстановит месячные полеты.


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