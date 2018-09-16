21:32 16.09.2018 | Общество | Новости
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В Казахстане полиция задержали украинского журналиста

В Казахстане в субботу, 15 сентября, задержали украинского журналиста, главного редактора сайта "Без брехни" Александра Гороховского.

В Казахстане полиция задержали украинского журналиста

Он был задержан во время проведения тренинга по фактчекингу (проверка достоверности информации). Как сообщает Factcheck.kz, вчера около полудня в Уральске сотрудниками полиции был прерван тренинг по фактчеку, проводившийся при участии Александра Гороховского.

У журналиста изъята миграционная карта и предъявлено обвинение в незаконной трудовой деятельности на территории Республики Казахстан. Суд назначен на понедельник, 17 сентября.

С Гороховским уже связался украинский консул, ему назначили адвоката. О предварительным данным украинца задержали из-за заявления некоего Талгата Катауова, который позвонил в полицию и сообщил "о том, что здесь проводится семинар об Украине".

Напомним как сообща УРА-Информ, следственный комитет Беларуси сообщал о задержании Марины Золотовой и Анны Калтыгиной. Кроме них, правоохранители отвезли на допрос журналиста издания БелаПАН Татьяну Коровенкову. Восьмого августа задержали еще трех журналистов и главного редактора портала о недвижимости Realt.by по делу о незаконном доступе к платной информации госагентства БелТА.


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