21:56 16.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинец намеревался вывезти в Россию более 20 килограммов марихуаны - ФОТО

Украинец пытался провезти через границу в своей машины 21 килограмм вещества растительного происхождения, вероятно, марихуаны.

Украинец намеревался вывезти в Россию более 20 килограммов марихуаны - ФОТО

Полиция задержала нарушителя. Об сообщает в воскресенье, 16 сентября, пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, в пункт пропуска "Гоптовка", на выезд из Украины прибыл автомобиль "Volkswagen" украинской регистрации.

За рулем иномарки находился житель Луганской области. Во время осмотра автомобиля служебный пес, специально натренированная на поиск наркотического вещества, среагировал на транспортное средство.

После чего пограничники и сотрудники Службы безопасности Украины решили провести углубленный осмотр авто. В результате, в топливном баке иномарки было найдено 68 пакетов с веществом серо-зеленого цвета.

При этом сам водитель пояснил, что общий вес "зелья" составляет около 13 килограммов. Однако правоохранители установили, что иномаркой намеревались перевезти 21 килограмм вещества похожего на марихуану.

Правонарушитель и обнаруженные вещества, по данным пограничников, переданы сотрудникам СБУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, служебная собака на границе с Украиной учуяла в автомобиле наркотик. Растительное наркотическое вещество обнаружили во время проверки машины, которая ехала в Россию.


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