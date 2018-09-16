10:18 16.09.2018 | Политика | Новости
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Сыновья Хосни Мубарака могут попасть за решетку на пожизненный срок

В Египте правоохранители задержали двух сыновей экс-президента страны Хосни Мубарака. Об этом передает ВВС.

Сыновья Хосни Мубарака могут попасть за решетку на пожизненный срок

Алаа и Гамаля Мубарак обвиняют в махинациях на отечественных валютных биржах. Против них уже возбудили уголовное производство - их подозревают в хищениях 494 миллионов египетских фунтов (около 28 млн долларов). Дело связано с фондовым рынком и Национальным банком Египта, доступ к которому некогда имел их отец.

Стоит отметить, спустя 6 лет после переворота Алаа занялся бизнесом и держался подальше от политики, Гамаль же является бывшим банкиром, которому прочили заменить отца на посту президента, но сын отмежевался от политического прошлого своего отца.

Оба брата отвергают информацию о любых манипуляции на рынке.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Египте к расстрелу были приговорены 75 человек поклонников бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси


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