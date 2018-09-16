Прогноз погоды в Украине на сегодня: в столице будет пасмурно

На западе страны: в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температурный максимум 25-27 градусов выше нуля и без осадков.

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров покажут 22-23 градусов тепла днем и 18-19 ночью.

В Николаевской, Одесской и Херсонской областях температура воздуха достигнет 26-27 градусов тепла, облачно, ближе к вечеру стоит ожидать осадков. Ветер северо-восточный, 5-12 метров в секунду, осадков не ожидается. Температура воды в Черном море - 16-17 с плюсом, в Азовском море - до плюс 19.

На востоке температурный показатель будет колебаться в промежутке между 23-24 выше нуля.

Весь день в Киеве будет облачным, осадков не ожидается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украину на выходных накроет аномальная жара.