13:50 16.09.2018 | Общество | Новости
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Папа Римский намерен бороться с сицилийской мафией

Папа Римский Франциск во время своего визита к верующим города Палермо призвал членом мафиозной группировки "Коза Ностра" прекратить заниматься преступной деятельностью и покаяться. 

Папа Римский намерен бороться с сицилийской мафией

Об этом передает DW.

Визит главного католика страны был посвящён 25-летней годовщине убийства католического священника Джузеппе Пульизи представителями мафиозного криминалитета. Позже его причислили к лику святых за мученичество во имя веры Его история касается периода ХХ века. 

Тогда католический монах пытался удержать местную молодежь от торговли наркотиками и связей с "Коза Ностра". В день своего 56-летия, 15 сентября 1993 года, он был застрелен возле собственного дома.

"Невозможно верить в Бога и принадлежать к мафии. Я говорю мафиози: меняйтесь, братья и сестры!", - подытожил Папа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно папа Римский Франциск признался, что католическая церковь не способна ограничить святцев от совращения малолетних служащих. 


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