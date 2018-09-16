Папа Римский намерен бороться с сицилийской мафией

Об этом передает DW.

Визит главного католика страны был посвящён 25-летней годовщине убийства католического священника Джузеппе Пульизи представителями мафиозного криминалитета. Позже его причислили к лику святых за мученичество во имя веры Его история касается периода ХХ века.

Тогда католический монах пытался удержать местную молодежь от торговли наркотиками и связей с "Коза Ностра". В день своего 56-летия, 15 сентября 1993 года, он был застрелен возле собственного дома.

"Невозможно верить в Бога и принадлежать к мафии. Я говорю мафиози: меняйтесь, братья и сестры!", - подытожил Папа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно папа Римский Франциск признался, что католическая церковь не способна ограничить святцев от совращения малолетних служащих.