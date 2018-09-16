06:00 16.09.2018 | Общество | Новости
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Нервная система человека на 90 процентов схожа с растениями

Международной группа ученых провела эксперимент, в котором у растений обнаружили аналог нервной системы. Об этом передает журнал Science.

Нервная система человека на 90 процентов схожа с растениями

Сообщается, что авторы исследования пришли к данному открытию случайно, когда изучали влияние гравитации на изменение уровня содержания кальция у травянистого растения резуховидки. 

В ходе эксперимента ученые отрезали от резуховидки один листик и обнаружили, что содержание кальция стало сразу же изменяться. Это свидетельствует о возможности растений к реагированию на внешние раздражители.

Саймон Гилрой, биолог из Висконсинского университета в Мадисоне считает, что у растений есть сигнальная система. Если повредить одну часть, она оповещает все остальные, чтобы те запустили защитные механизмы, подчеркнул исследователь. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно британские ученые доказали, что у современного человека два прародителя. 


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