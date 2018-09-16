Нервная система человека на 90 процентов схожа с растениями

Сообщается, что авторы исследования пришли к данному открытию случайно, когда изучали влияние гравитации на изменение уровня содержания кальция у травянистого растения резуховидки.

В ходе эксперимента ученые отрезали от резуховидки один листик и обнаружили, что содержание кальция стало сразу же изменяться. Это свидетельствует о возможности растений к реагированию на внешние раздражители.

Саймон Гилрой, биолог из Висконсинского университета в Мадисоне считает, что у растений есть сигнальная система. Если повредить одну часть, она оповещает все остальные, чтобы те запустили защитные механизмы, подчеркнул исследователь.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно британские ученые доказали, что у современного человека два прародителя.