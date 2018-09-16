20:15 16.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Филиппинах тайфун "Мангхут" уже убил 59 человек

В результате Тайфуна "Мангхут", который обрушился на Филиппинах, уже погибли уже 59 человек.

На Филиппинах тайфун

Стихия также вызвала оползень в Кордильерськом административном регионе, на севере Филиппин. По данным полиции, от оползня погибли по меньшей мере 24 человека.

Как сообщает местное издание Rappler, ссылаясь на заявление властей, еще пять человек погибли в провинции Кагаян и один - в регионе Илокос.

По данным властей, в провинции Бенгет погибли 16 человек, еще десятки пропали без вести. Кроме того, еще 13 смертей зафиксированы в Лоакане.

Кроме того, по состоянию на воскресенье, 16 сентября, Гонконг и южный Китай уже объявили предупреждение, уровень тревоги - "красный". Почти полмиллиона человек были эвакуированы из семи городов провинции Гуандун.

В свою очередь Национальный метеорологический центр предупредил, что южный Китай "столкнется с серьезным испытанием, вызванным ветром и дождем", и призвал должностных лиц подготовиться к возможным бедствиям.

Также были отменены сотни рейсов. Все высокоскоростные и некоторые стандартные железнодорожные рейсы в провинциях Гуандун и Хайнань также были приостановлены в воскресенье, 16 сентября.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, к побережью Филиппин приближается тайфун " Мангхут". Он может стать причиной серьезных наводнений и оползней и представляет опасность для миллионов людей. Власти Филиппин направили сотрудников экстренных служб в северную часть крупнейшего острова страны - Лусона, на который, согласно данным экспертов, в субботу придется основной удар стихии.


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