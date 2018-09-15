В Винницкой области заработал сервис по поиску пропавших детей

В Винницкой области откроется единственное на весь регион полицейское профильное ведомство, которое будет заниматься поисками пропавших детей. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции.
На официальной презентации присутствовали начальник Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрий Педос, начальник управления ювенальной превенции Национальной полиции Украины Лариса Зуб.
Статистика по количеству пропавших несовершеннолетних за последние годы выросла в несколько раз. Только за последние 8 месяцев полицией зарегистрировано 179 фактов исчезновения детей и все они разысканы.
Новый центр очень важен для полиции, ведь после исчезновения ребенок может стать объектом преступных посягательств. Каждое сообщение об исчезновении ребенка для полиции - резонанс, и не всегда правоохранители способны правильно среагировать в такой ситуации.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно председатель Нацполиции Сергей Князев во время рабочего совещания по результатам деятельности Главного следственного управления презентовал стартовую программу подготовки отечественных детективов.