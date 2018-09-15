14:37 15.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Винницкой области заработал сервис по поиску пропавших детей

В Винницкой области откроется единственное на весь регион полицейское профильное ведомство, которое будет заниматься поисками пропавших детей. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции.

В Винницкой области заработал сервис по поиску пропавших детей

На официальной презентации присутствовали начальник Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрий Педос, начальник управления ювенальной превенции Национальной полиции Украины Лариса Зуб.

Статистика по количеству пропавших несовершеннолетних за последние годы выросла в несколько раз. Только за последние 8 месяцев полицией зарегистрировано 179 фактов исчезновения детей и все они разысканы.

Новый центр очень важен для полиции, ведь после исчезновения ребенок может стать объектом преступных посягательств. Каждое сообщение об исчезновении ребенка для полиции - резонанс, и не всегда правоохранители способны правильно среагировать в такой ситуации.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно председатель Нацполиции Сергей Князев во время рабочего совещания по результатам деятельности Главного следственного управления презентовал стартовую программу подготовки отечественных детективов. 


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