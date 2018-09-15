15:56 15.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине поменялись некоторые правила ПДД

Отныне водитель которого остановила полиция, должен передать документы в руки полицейского. Новые изменения в ПДД приняли депутаты профильной комиссии ВР.

В Украине поменялись некоторые правила ПДД

По новым правилам, водитель будет обязан при остановке держать руки в поле зрения полицейского и на требования заглушить двигатель, включить аварийный сигнал и выйти из автомобиля.

К сожалению народные избранники так и не проголосовали за "проверку на состояние алкогольного опьянения" в принудительном порядке.

Напомним, что еще в апреле депутаты проголосовали за изменения правил дорожного движения. Согласно принятому решению, в ходе пересечения перекрестков с круговым движением преимущество предоставляется автомобилям, которые уже движутся по кругу. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр МВД Арсен Аваков требует увеличения штрафов за нарушение ПДД.


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