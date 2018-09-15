В Украине поменялись некоторые правила ПДД

По новым правилам, водитель будет обязан при остановке держать руки в поле зрения полицейского и на требования заглушить двигатель, включить аварийный сигнал и выйти из автомобиля.

К сожалению народные избранники так и не проголосовали за "проверку на состояние алкогольного опьянения" в принудительном порядке.

Напомним, что еще в апреле депутаты проголосовали за изменения правил дорожного движения. Согласно принятому решению, в ходе пересечения перекрестков с круговым движением преимущество предоставляется автомобилям, которые уже движутся по кругу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр МВД Арсен Аваков требует увеличения штрафов за нарушение ПДД.