05:00 15.09.2018 | Общество | Новости
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В школах ОАЭ начали вводить совместное обучение девочек и мальчиков

Власти ОАЭ впервые в истории страны начали вводить совместное обучение для мальчиков и девочек в государственных школах. Об этом передает Reuters.

В школах ОАЭ начали вводить совместное обучение девочек и мальчиков

Теперь с начала нового учебного года мальчики и девочки в ОАЭ впервые вместе пошли в первый класс, где обучение начинается в возрасте 5-6 лет. Совместное обучение мальчиков и девочек широко практикуется в частных школах в ОАЭ, однако является новинкой для государственных школ. 

Власти страны считают, что этот шаг поможет улучшить успеваемость мальчиков, а также подготовит девочек к совместной профессиональной деятельности с представителями мужского пола в будущем. 

Официальный представитель министерства образования ОАЭ Амина аль-Маджид сообщила, что подобный шаг будет положительно влиять на отношения полов в патерналистском государстве.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Саудовской Аравии впервые женщинам разрешили водить машину. 


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