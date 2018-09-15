В школах ОАЭ начали вводить совместное обучение девочек и мальчиков

Теперь с начала нового учебного года мальчики и девочки в ОАЭ впервые вместе пошли в первый класс, где обучение начинается в возрасте 5-6 лет. Совместное обучение мальчиков и девочек широко практикуется в частных школах в ОАЭ, однако является новинкой для государственных школ.



Власти страны считают, что этот шаг поможет улучшить успеваемость мальчиков, а также подготовит девочек к совместной профессиональной деятельности с представителями мужского пола в будущем.

Официальный представитель министерства образования ОАЭ Амина аль-Маджид сообщила, что подобный шаг будет положительно влиять на отношения полов в патерналистском государстве.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Саудовской Аравии впервые женщинам разрешили водить машину.