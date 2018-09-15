09:56 15.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украину на выходных накроет аномальная жара

Сегодня, 15 сентября по всей территории страны ожидается существенное потепление. Об этом передает Украинский гидрометцентр.  

Украину на выходных накроет аномальная жара

На западе страны: в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температурный максимум 25-28 градусов выше нуля, ближе к вечеру возможны осадки в виде дождя с грозами.

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров покажут 23-25 градусов тепла. 

В Николаевской, Одесской и Херсонской областях температура воздуха достигнет 28-29 градусов тепла...Ветер северо-восточный, 5-12 метров в секунду, осадков не ожидается. Температура воды в Черном море - 17-18 с плюсом, в Азовском море - до плюс 19. 

На востоке температурный показатель будет колебаться в промежутке между 21-22 тепла.

Уже утром небо в Киеве затянулось облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков. В ночные и утренние часы местами будут возникать туманы и дымки, ухудшение видимости до 500-1000 метров.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на выходные в Украине температура воздуха поднимется до 30 градусов тепла и без существенных осадков


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