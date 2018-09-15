Турчинов показал, чем будет "карать" русские ВМС на Черном море - ФОТО

Новый морской катер способен десантировать 36 морских пехотинцев и, что немаловажно, имеет достаточно мощную систему вооружения - и ракетное вооружение, и боевые модули имеют систему стабилизации, которая позволяет точно поражать цель, не сбавляя хода катера.

"Я хочу искренне поблагодарить наших производителей, наших профессионалов, производящим продукцию, которая ничем не уступает мировым аналогам. Он не уступает катерам такого класса НАТО. Он мощное оружие. Он имеет возможность двигаться со скоростью 40 узлов", - подчеркнул глава СНБО Александр Турчинов, который прибыл на презентацию катера.

Как сообщалось в "УРА-Информ", США и Украина находятся на финальной стадии переговоров о бесплатной передаче Киеву американских катеров класса Айленд для усиления нашего флота в Черном и Азовском морях.