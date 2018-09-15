Сосиски и колбасу официально признали нежелательными для здоровья, - МОЗ

Специалисты структуры подсчитали, что потребление 50 граммов переработанного мяса в день повышает риск развития рака толстого кишечника на 18 процентов.

В свою очередь, ежедневное употребление 100 граммов, например, свинины, говядины и баранины увеличивает риск рака на 17 процентов. Однако, специалисты смогли вычленить и пользу красного мяса для здоровья признается в научном сообществе. Как оказалось, этот продукт является источником железа, цинка и витамина B12.

Врачеватели рекомендуют ограничиться в употреблении красного мяса, но не отказываться от него вовсе не стоит.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за последние 18 лет мировые цены на продовольствие выросли почти в два раза.