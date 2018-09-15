02:00 15.09.2018 | Общество | Новости
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Сосиски и колбасу официально признали нежелательными для здоровья, - МОЗ

Специалисты ВОЗ признали канцерогенными переработанное мясо, в частности сосиски, бекон, колбасу и ветчину, а также, возможно, красное мясо. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Сосиски и колбасу официально признали нежелательными для здоровья, - МОЗ

Специалисты структуры подсчитали, что потребление 50 граммов переработанного мяса в день повышает риск развития рака толстого кишечника на 18 процентов. 

В свою очередь, ежедневное употребление 100 граммов, например, свинины, говядины и баранины увеличивает риск рака на 17 процентов. Однако, специалисты смогли вычленить и пользу красного мяса для здоровья признается в научном сообществе. Как оказалось, этот продукт является источником железа, цинка и витамина B12. 

Врачеватели рекомендуют ограничиться в употреблении красного мяса, но не отказываться от него вовсе не стоит. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", за последние 18 лет мировые цены на продовольствие выросли почти в два раза. 


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