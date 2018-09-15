Сергей Князев преподал менторский урок сотрудникам киберполиции

По его словам, в условиях жесточайшего информационного противостояния Украины и РФ, сотрудники киберполици должны использовать самые современные европейские практики для эффективного противодействия тем киберугрозами, стоящих сегодня перед Украиной.

"Работники киберполиции должны постоянно повышать уровень своих знаний. Мы будем "идти в ногу" с развитием технологий и иметь высококвалифицированных специалистов. Сочетая это с взаимодействием с частным сектором, профилируется на вопросах кибербезопасности, мы сможем выстроить систему эффективного киберзащиты нашей страны", - отметил Князев.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно председатель Нацполиции Сергей Князев во время рабочего совещания по результатам деятельности Главного следственного управления презентовал стартовую программу подготовки отечественных детективов.