08:00 15.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сергей Князев преподал менторский урок сотрудникам киберполиции

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев во время совещания руководства Департамента киберполиции заявил, что будет добиваться полного финансирование этого отдела. Об этом сказал на встрече с руководителями профильного ведомства.

Сергей Князев преподал менторский урок сотрудникам киберполиции

По его словам, в условиях жесточайшего информационного противостояния Украины и РФ, сотрудники киберполици должны использовать самые современные европейские практики для эффективного противодействия тем киберугрозами, стоящих сегодня перед Украиной.

"Работники киберполиции должны постоянно повышать уровень своих знаний. Мы будем "идти в ногу" с развитием технологий и иметь высококвалифицированных специалистов. Сочетая это с взаимодействием с частным сектором, профилируется на вопросах кибербезопасности, мы сможем выстроить систему эффективного киберзащиты нашей страны", - отметил Князев.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно председатель Нацполиции Сергей Князев во время рабочего совещания по результатам деятельности Главного следственного управления презентовал стартовую программу подготовки отечественных детективов.


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