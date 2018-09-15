15:38 15.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сегодня в Украине своей профессиональный праздник отмечают спасатели

Сегодня, 15 сентября, в Украине свой профессиональный празднки отмечают спасатели, с чем их и поздравляем. Об этом говорится на официальном сайте ГСЧС Украины. 

Сегодня в Украине своей профессиональный праздник отмечают спасатели

Свои поздравления на своей странице Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который лично прибыл в центр города, чтобы поздравить спасателей.

Премьер также вручил спасателям государственные награды и отличия Премьер-министра Украины.

"Мы выделили специальный финансовый ресурс на обеспечение вас квартирами. Пока что, возможно, это не очень много, но 204 квартиры будет передано именно ГСЧС", - отметил Гройсман.

В честь этого дня вечером на Крещатик свезли большое количество техники, как современной, так и раритетной. Также сегодня в центре будет проходить соревнования на самого сильного спасателя. Должно быть интересно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 15 сентября, весь цивилизованный мир отмечает Международный день демократии, свободы и верховенства права. 


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