Сегодня в Украине своей профессиональный праздник отмечают спасатели

Сегодня, 15 сентября, в Украине свой профессиональный празднки отмечают спасатели, с чем их и поздравляем. Об этом говорится на официальном сайте ГСЧС Украины.
Свои поздравления на своей странице Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который лично прибыл в центр города, чтобы поздравить спасателей.
Премьер также вручил спасателям государственные награды и отличия Премьер-министра Украины.
"Мы выделили специальный финансовый ресурс на обеспечение вас квартирами. Пока что, возможно, это не очень много, но 204 квартиры будет передано именно ГСЧС", - отметил Гройсман.
В честь этого дня вечером на Крещатик свезли большое количество техники, как современной, так и раритетной. Также сегодня в центре будет проходить соревнования на самого сильного спасателя. Должно быть интересно.
Как сообщалось в "УРА-Информ", 15 сентября, весь цивилизованный мир отмечает Международный день демократии, свободы и верховенства права.