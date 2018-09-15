Сегодня мир отмечает Международный день демократии

Демократия - это не только цель, но и процесс, который невозможен без полной поддержки государства и общества.

На сегодняшний день в обществе накопилось множество нареканий на ненадлежащее деятельность / бездеятельность власти, но ООН предлагает демократическим странам вспомнить, какими правилами они руководствовались на пути создания демократического общества:

- "Решение проблем этого социального положения заключается не в том, чтобы от них убежать."

- "Нельзя обвинять наших бывших правителей буквально во всем не только потому, что это будет неправдой, а еще и потому, что это не сможет освободить каждого из нас от того долга действовать независимо, свободно, разумно и быстро. Не стоит тешить себя иллюзиями: лучший в мире правительство, лучший парламент и лучший президент сами по себе сделать много не могут.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ООН отметил Всемирный день гепатита.