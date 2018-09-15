10:43 15.09.2018 | Общество | Новости
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Румынские дороги оказались самыми худшими в Европе

Строительство автострад в Румынии и их качество признано наихудшим среди всех стран Центральной и Восточной Европы. Об этом передает Еuronews.

Румынские дороги оказались самыми худшими в Европе

Исследование провели эксперты местной неправительственной организации Pro Infrastructure. Специалисты, опираясь на статистические материалы, сделали вывод, что коррупция и отсутствие надежного государственного контроля за подрядчиками являются главными причинами плохого качества дорог.

Примечательно, что протяженность высокоскоростных магистралей в стране составляет 750 километров всего лишь 5 процентов. Страна является важнейшим транзитным коридором на пути из "Европы в Азию". 

Так, через Трансильванию ведет главный дорожный путь в Константинии на Черном море до Салоников на юге Европы в Греции и затем на запад в Дрезден и Нюрнберг в Германии

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Ходе переговоров в Париже украинско-французского делового совета была договоренность строительства украинских дорог французской Bouygues Travaux Publics SAS. 


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