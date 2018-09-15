Президент Эстонии самостоятельно убралась в одном из днепровских парков - ФОТО

В этот день жители 150 стран мира примут участие во Всемирном дне уборки. Этот проект впервые появился в Эстонии, тогда 50 000 волонтеров по всей Эстонии собрали 10 000 тонн мусора лишь за один день. Позже акция стала набирать популярность и "экспортироваться" в другие государства.

В этом году в Украине к мероприятиям присоединилась президент Эстонии.

"Я принимаю участие сегодня во Всемирном дне уборки в Днепре, где я помогаю очистить городской парк. Все мы должны сохранить нашу планету для будущих поколений. Все мы можем внести свой вклад сегодня и в другие дни, чтобы сделать нашу окружающую среду более чистой и красивой", - написала на своей странице Кальюлайд.

Как сообщалось в "УРА-Информ", руководство Эстонии намерено повысить расходы на оборону до 2,5 процентов ВПП.