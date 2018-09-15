12:54 15.09.2018 | Политика | Новости
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Британская разведка разоблачила истинные цели Лейбористской партии

Служба британской внешней разведки МИ-6 заочно обвинила лидера Лейбористской партии Майкла Фута в сотрудничестве с Кремлем во время "холодной войны". Об этом  

Британская разведка разоблачила истинные цели Лейбористской партии

Сотрудники секретной службы опубликовали документы, в которых подтверждаются подозрения о том, что у Фута установились тесные отношения с советскими властями еще в 1940-х годах, когда он активно публиковался в ультралевом британском журнале Tribune.

Фута обвиняют в лоббировании интересов СССР и попытке установить "социальное правительство" в ущерб двух остальным партиям. Его также уличили в то, что в 1960-х годах советская разведка осуществила от 10 до 14 выплат Футу за его услуги на общую сумму, равную 37 тыс. фунтов стерлингов. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно спецслужбы в Нидерландах разоблачили агентов, которые намеревались заполучить данные лаборатории в швейцарском Шпице. Известно, что именно там расследовались химические атаки в Сирии и отравления в Солсбери. 


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