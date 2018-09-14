06:30 14.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В пятницу в Украине до 30 градусов тепла и без существенных осадков

Погода в Украине в пятницу, 14 сентября, будет солнечной и сухой практически по всей территории страны.

В пятницу в Украине до 30 градусов тепла и без существенных осадков

Осадки вероятны разве что на западе и на севере. Да и те - локальные. И лишь на крайнем западе и местами вдоль северных границ походят облака и периодические дожди. Ночью и утром туман.

Температура воздуха в среднем составит 23-26 градусов тепла. Ветер северо-восточный, 5-10 метров на секунду.

В Киеве сегодня весь день будет облачным, однако осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 14-16 теплых градусов. Днем потеплеет до 24-26 градусов.

На западе Украины ночью без существенных осадков, утром и днем местами кратковременный дождь, грозы. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 21-27 градусов, в Закарпатье до 25-30 градусов.

На севере Украины без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов со знаком плюс. Дневная температура воздуха составит 22-27 градусов.

В центре Украины в пятницу сухо и тепло. Ночью столбики термометров покажут от 10 до 16 теплых градусов. Днем потеплеет до 22-27 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, только в Донецкой области местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла, в Донецкой области 13-18 градусов. Днем воздух раскалится до 24-30 градусов.

На юге страны сегодня ночью без существенных осадков, утром и днем местами кратковременный дождь, грозы. Температура воздуха ночью не опустится ниже 13-18 градусов. Днем воздух прогреется до 22-27 градусов.

В Крыму сегодня дождь, ночью местами, кое-где грозы. Температура воздуха ночью не опустится ниже 15-20 теплых градусов, Днем потеплеет до 22-27 градусов.

Народный прогноз: 14 сентября отмечается день памяти преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы. С этого дня начинается старое Бабье лето, которое продолжается до 21 сентября. По этому дню наши предки определяли наступающую осень. Если первый день Бабьего лета ясен, то осень будет теплая; сухо - осень сухая; погода теплая - зима будет теплая. А если случится дождь, то вся осень дождливая будет.


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