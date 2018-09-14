13:59 14.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одессе СБУ задержала пропагандиста РФ - ФОТО

В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила мужчину, который через соцсети антиукраински агитировал народ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Одессе СБУ задержала пропагандиста РФ - ФОТО

Отмечается, что агитатору сообщено о подозрении, и решается вопрос об избрании меры пересечения.

Злоумышленник в соцсетях на своих персональных страницах агитировал народ за террористические организации ЛНР ДНР. Кроме того, он размещал пропагандистские идеи и проросийскую символику.

После обыска жилья мужчины, правоохранители нашли мобильные гаджеты с материалами, подтверждающие его противоправную деятельность.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта дела согласно статье УК Украины. Досудебное следствие по делу продолжается.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", страны-члены G7 договорились совместно противодействовать влиянию негативной российской пропаганды. В частности, лидерами государств было предложено ввести систему Rapid Response Mechanism, при помощи которой можно быстро и скоординировано ответить на манипуляции с выборами, пропаганду, а также прочие "недопустимые действия" и попытки дестабилизации, которые Москва пытается осуществлять все чаще.


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