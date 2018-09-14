В Минздраве назвали причины по которым детям запрещено посещать учебные заведения

Так, в ведомстве напомнили, что согласно законодательству посещать школу могут только те дети, которые получили профилактические прививки по календарю. Исключение лишь одно – если у ребенка есть медицинские противопоказания к вакцинации.

В Минздраве добавили, что в Украине наблюдается неустойчивая эпидемическая ситуация по инфекционным болезням, а заболеваемость корью, краснухой, эпидемическим паротитом, коклюшем, дифтерией приобретает угрожающий характер.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в городе Бердянске Запорожской области зафиксирован случай заболевания холерой. В городскую больницу обратился отдыхающий житель Днепропетровской области.